Орбан: Украина требует у ЕС в следующие 10 лет $1,5 трлн

Ранее украинские власти сообщали, что хотели бы получить в течение 10 лет «глобальный пакет» помощи на восстановление страны в размере $800 млрд. По их замыслам, это должно стать частью так называемого мирного плана Киева. Этот план обсуждался представителями Украины в декабре на переговорах в США, а затем на консультациях с лидерами Западной Европы. По сведениям правительства Венгрии, американская администрация денег на это не даст. В связи с этим Будапешт рассматривает инициативу, выдвинутую Киевом и поддержанную Брюсселем, как несостоятельную и не намерен принимать в ней участия.