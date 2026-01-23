Орбан: Украина требует у ЕС в следующие 10 лет $1,5 трлн

«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей $800 млрд в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — $300 млрд. Там также говорится еще о $700 млрд, это военные расходы в течение следующих 10 лет», — сказал глава правительства.
«Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», — заявил Орбан, подчеркнув, что его правительство выступает против этих планов Киева и Брюсселя.
Он рассказал, что не имеет права разглашать все детали этого документа, поскольку он носит конфиденциальный характер, но уверен, что рано или поздно они станут известны. По его словам, «документ получили главы государств или правительств 27 стран». «Посмотрим, какова будет его судьба», — добавил премьер.
Орбан напомнил, что с 2022 года страны Запада уже предоставили Украине более €193 млрд и ЕС намерен выделить ей в 2026—2027 годах беспроцентный «военный кредит» на €90 млрд. Эти деньги, как и ассигнования Киеву на ближайшие 10 лет, Еврокомиссия рассчитывает вернуть за счет репараций, полученных от России, и экспроприации замороженных российских активов. Венгрия считает эти планы абсолютно нереальными.
Ранее украинские власти сообщали, что хотели бы получить в течение 10 лет «глобальный пакет» помощи на восстановление страны в размере $800 млрд. По их замыслам, это должно стать частью так называемого мирного плана Киева. Этот план обсуждался представителями Украины в декабре на переговорах в США, а затем на консультациях с лидерами Западной Европы. По сведениям правительства Венгрии, американская администрация денег на это не даст. В связи с этим Будапешт рассматривает инициативу, выдвинутую Киевом и поддержанную Брюсселем, как несостоятельную и не намерен принимать в ней участия.