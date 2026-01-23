В Южноукраинске приняли мораторий на «русскоязычный культурный продукт»

«Это мораторий на презентацию русскоязычного контента в учреждениях культуры и образования, чтобы не звучала русская музыка, чтобы не использовались русские книги и тому подобное», — заявила глава управления молодёжи, спорта и культуры Неля Захарко.
Ранее румынская певица Паула Селинг, входящая в состав жюри молдавского национального отбора на «Евровидение», публично извинилась за фразу «Молодец, Молдова», произнесенную ею в прямом эфире на русском языке. Требование публично извиниться к исполнительнице выдвинули ряд молдавских общественных и медийных деятелей.
