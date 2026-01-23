Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южноукраинске приняли мораторий на «русскоязычный культурный продукт»

В Южноукраинске в Николаевской области депутаты приняли решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Источник: Life.ru

«Это мораторий на презентацию русскоязычного контента в учреждениях культуры и образования, чтобы не звучала русская музыка, чтобы не использовались русские книги и тому подобное», — заявила глава управления молодёжи, спорта и культуры Неля Захарко.

Ранее румынская певица Паула Селинг, входящая в состав жюри молдавского национального отбора на «Евровидение», публично извинилась за фразу «Молодец, Молдова», произнесенную ею в прямом эфире на русском языке. Требование публично извиниться к исполнительнице выдвинули ряд молдавских общественных и медийных деятелей.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.