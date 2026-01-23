Дмитриев назвал важной встречу Путина и Уиткоффа

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент [России Владимир] Путин принял миротворцев [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа, [предпринимателя] Джареда Кушнера и [старшего советника Белого дома, комиссара Федеральной службы по закупкам управления общих служб США] Джоша Грюнбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я», — написал Дмитриев по итогам встречи в Х.