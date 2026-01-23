Ричмонд
Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира после президентского срока

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что пока не определился, сохранит ли он пост главы Совета мира после завершения президентского срока.

«У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет», — сказал республиканец журналистам.

Совет мира, инициированный Дональдом Трампом в рамках мирного плана для сектора Газа и одобренный Советом Безопасности ООН, представляет собой межправительственную организацию с коммерческим цензом для постоянных членов (взнос в 1 миллиард долларов), временным членством для невнесших взнос и структурой, включающей исполнительные советы и ассамблею лидеров государств. Решения принимаются большинством голосов, но вступают в силу только после одобрения председателя Дональда Трампа. Подписание устава состоялось 22 января 2026 года в Давосе.

Ранее сообщалось, что Белый дом включил Бельгию в список Совета мира по ошибке, перепутав её с Белоруссией. Эта ситуация вызвала недоразумения среди европейских стран и потребовала официального разъяснения со стороны Брюсселя. Европейские политики подчеркнули важность согласованного подхода к новым международным инициативам и выразили осторожность относительно участия отдельных государств без соответствующих соглашений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

