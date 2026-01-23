Трамп не решил, останется ли во главе Совета мира после президентского срока

«У меня есть право так поступить, если я захочу. Я решу, посмотрим, что будет», — сказал республиканец журналистам.
Совет мира, инициированный Дональдом Трампом в рамках мирного плана для сектора Газа и одобренный Советом Безопасности ООН, представляет собой межправительственную организацию с коммерческим цензом для постоянных членов (взнос в 1 миллиард долларов), временным членством для невнесших взнос и структурой, включающей исполнительные советы и ассамблею лидеров государств. Решения принимаются большинством голосов, но вступают в силу только после одобрения председателя Дональда Трампа. Подписание устава состоялось 22 января 2026 года в Давосе.
Ранее сообщалось, что Белый дом включил Бельгию в список Совета мира по ошибке, перепутав её с Белоруссией. Эта ситуация вызвала недоразумения среди европейских стран и потребовала официального разъяснения со стороны Брюсселя. Европейские политики подчеркнули важность согласованного подхода к новым международным инициативам и выразили осторожность относительно участия отдельных государств без соответствующих соглашений.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.