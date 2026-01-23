Трамп заявил, что сделку по Украине мешают заключить те же вопросы, что и раньше

По его словам, разрешение конфликта по Украине остаётся зависимым от тех вопросов, которые на протяжении года не удавалось урегулировать. При этом хозяин Белого дома не уточнил, какие именно. Кроме того, Трамп вновь заявил, что это «война Байдена». По его словам, её не должно было происходить.
Ранее Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность заключить соглашение по урегулированию конфликта. Хозяин Белого дома также отметил, что условия возможной договорённости уже давно известны всем сторонам. По его словам, обсуждаемые параметры не менялись на протяжении последних шести-семи месяцев.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.