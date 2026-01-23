Трамп заявил, что сделку по Украине мешают заключить те же вопросы, что и раньше

По его словам, разрешение конфликта по Украине остаётся зависимым от тех вопросов, которые на протяжении года не удавалось урегулировать. При этом хозяин Белого дома не уточнил, какие именно. Кроме того, Трамп вновь заявил, что это «война Байдена». По его словам, её не должно было происходить.