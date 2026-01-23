Ричмонд
Трамп заявил, что сделку по Украине мешают заключить те же вопросы, что и раньше

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что попытки заключить соглашение по Украине сталкиваются с теми же трудностями, что тормозили процесс весь прошлый год. Об этом республиканец рассказал журналистам на борту самолёта.

Источник: Life.ru

По его словам, разрешение конфликта по Украине остаётся зависимым от тех вопросов, которые на протяжении года не удавалось урегулировать. При этом хозяин Белого дома не уточнил, какие именно. Кроме того, Трамп вновь заявил, что это «война Байдена». По его словам, её не должно было происходить.

Ранее Дональд Трамп заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность заключить соглашение по урегулированию конфликта. Хозяин Белого дома также отметил, что условия возможной договорённости уже давно известны всем сторонам. По его словам, обсуждаемые параметры не менялись на протяжении последних шести-семи месяцев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

