Трамп оценил предложение Путина по взносу в Совет мира

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как весьма интересное предложение российского лидера Владимира Путина направить 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов РФ в «Совет мира».
Ранее Путин сообщил о готовности России осуществить такой взнос за счёт своих замороженных средств на Западе.
Трамп отметил, что ранее не был полностью осведомлён о данном решении российского президента, но положительно относится к самой инициативе. По его словам, информация о планируемом взносе поступила только недавно и требует уточнения.
Американский лидер подчеркнул, что поддерживает использование российских средств для таких целей и считает это положительным шагом, если деньги действительно будут направлены в «Совет мира». Он отметил, что считает инициативу Путина интересной и заслуживающей внимания.
Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что европейские страны решили бойкотировать предложение президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе, который он должен возглавить.