Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией Соединенных Штатов в Кремле

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в пятницу, 23 января, назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.
— Прошли важные переговоры России и Соединенных Штатов в Кремле. Президент РФ Владимир Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. Помощник президента Юрий Ушаков и я тоже участвовали, — написал он в соцсети Х.
21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию украинского конфликта.
По данным зарубежных СМИ, делегация из США была намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.
Уиткофф ранее заявил, что урегулирование украинского кризиса свелось к решению одного вопроса. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговоров.