Дмитриев прокомментировал переговоры с делегацией Соединенных Штатов в Кремле

21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию украинского конфликта.