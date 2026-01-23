Дмитриев оценил встречу Путина с делегацией США

В Москве в ночь на 23 января прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американской делегацией. На встрече также присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпосланник Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ прокомментировал беседу между делегациями. Он назвал переговоры «важными». Так Кирилл Дмитриев написал в соцсети.