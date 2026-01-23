Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев оценил встречу Путина с делегацией США

Дмитриев назвал важными переговоры между Россией и США в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

В Москве в ночь на 23 января прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американской делегацией. На встрече также присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпосланник Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ прокомментировал беседу между делегациями. Он назвал переговоры «важными». Так Кирилл Дмитриев написал в соцсети.

Спецпредставитель президента России опубликовал соответствующий пост спустя час после завершения переговоров. Они продлились 3,5 часа.

«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — уведомил Кирилл Дмитриев.

В Кремль в составе делегации от Вашингтона прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум. Он впервые принял участие в переговорах с Владимиром Путиным. Президенту представили нового члена делегации.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше