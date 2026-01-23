Ричмонд
В Кремле оценили прошедшие переговоры с американцами

В Кремле прошедшие переговоры России и США назвали важными. Оценку состоявшемуся диалогу дал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев оценил прошедшие с представителями США переговоры в Кремле.

«Сегодня прошли важные переговоры в Кремле между Россией и США», — заявил Дмитриев. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, инициатива визита исходила от американской стороны.

Во время встречи Уиткофф познакомил президента с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США (GSA) Джошем Грюнбаумом. Тот впервые участвовал в переговорах на высоком уровне в Москве.

