Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Кремле

Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продлилась более 3,5 часов. С американской стороны также участвовали предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент США Дональд Трамп заявлял, что следит за итогами переговоров и считает, что стороны демонстрируют готовность искать договорённости по украинскому урегулированию.