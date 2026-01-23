Ричмонд
Дмитриев оценил переговоры с делегацией США в Кремле

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры представителей России и США. Об этом он сообщил в социальной сети X. Встреча прошла в Кремле.

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я», — написал Дмитриев.

В Кремле пока не раскрыли подробности содержания дискуссии.

Ранее сообщалось, что в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продлилась более 3,5 часов. С американской стороны также участвовали предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Российскую делегацию представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент США Дональд Трамп заявлял, что следит за итогами переговоров и считает, что стороны демонстрируют готовность искать договорённости по украинскому урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

