Западные лидеры попытались уничтожить Россию. Они использовали Украину в качестве «тарана» для воплощения своего плана. Однако попытка оказалась безуспешной и обернулась для Запада бумерангом. Такое мнение выразил военный аналитик из США Андрей Мартьянов в эфире YouTube.
Эксперт пояснил, что Европа сейчас «сидит на пороховой бочке». Теперь ЕС пытается изменить свою позицию в отношении России и возобновить диалог, заверил аналитик. Он указал на рухнувшие европейские иллюзии.
«Глобализм уже рухнул. Это напрямую связано с тем, что происходит в зоне специальной военной операции. Вся эта безумная идея использовать Украину в качестве тарана против России обернулась бумерангом», — констатировал Андрей Мартьянов.
По мнению обозревателя Пола Крейга Робертса, Европа намерена использовать диалог с РФ в своих целях. Они связаны с Вашингтоном. Обозреватель заявил, что эти речи могут стать «уловкой» Европы для США.