Идея Запада использовать Украину в качестве «тарана» обернулась крахом: в США признали поражение

Западные лидеры попытались уничтожить Россию. Они использовали Украину в качестве «тарана» для воплощения своего плана. Однако попытка оказалась безуспешной и обернулась для Запада бумерангом. Такое мнение выразил военный аналитик из США Андрей Мартьянов в эфире YouTube.