Ушаков назвал полезной во всех смыслах встречу Путина и Уиткоффа

«Встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезна как для нашей, так и для американской стороны», — отметил он.
Переговоры продолжались около четырех часов и отличились содержательностью и конструктивностью, отметил Ушаков.
Он также рассказал, что практически до самого вылета в Москву собеседники российского президента участвовали в мероприятиях в Давосе вместе с американским лидером Дональдом Трампом. В том числе обсуждалась и тема урегулирования украинского кризиса.
«Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками о встрече президента США в Давосе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал он.
По словам Ушакова, встреча специально была сфокусирована на получение информации о контактах американцев с представителями Украины и Европы. В ходе беседы также затрагивались вопросы дальнейшего развития отношений России и США. Они обсуждались, исходя из огромного потенциала сотрудничества двух стран.
«На встрече в Кремле были также обсуждены инициативы Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США российских активов», — рассказал Ушаков.
Ранее сообщалось о завершении переговоров Путина с Уиткоффом. Сразу после встречи кортеж делегации США покинул территорию Кремля.