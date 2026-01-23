Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков назвал полезной во всех смыслах встречу Путина и Уиткоффа

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа была полезной во всех смыслах. Об этом 23 января рассказал по итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

«Встреча, только что закончившаяся в Кремле, была во всех смыслах полезна как для нашей, так и для американской стороны», — отметил он.

Переговоры продолжались около четырех часов и отличились содержательностью и конструктивностью, отметил Ушаков.

Он также рассказал, что практически до самого вылета в Москву собеседники российского президента участвовали в мероприятиях в Давосе вместе с американским лидером Дональдом Трампом. В том числе обсуждалась и тема урегулирования украинского кризиса.

«Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками о встрече президента США в Давосе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал он.

По словам Ушакова, встреча специально была сфокусирована на получение информации о контактах американцев с представителями Украины и Европы. В ходе беседы также затрагивались вопросы дальнейшего развития отношений России и США. Они обсуждались, исходя из огромного потенциала сотрудничества двух стран.

«На встрече в Кремле были также обсуждены инициативы Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США российских активов», — рассказал Ушаков.

Ранее сообщалось о завершении переговоров Путина с Уиткоффом. Сразу после встречи кортеж делегации США покинул территорию Кремля.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше