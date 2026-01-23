Ушаков назвал полезной во всех смыслах встречу Путина и Уиткоффа

«На встрече в Кремле были также обсуждены инициативы Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США российских активов», — рассказал Ушаков.