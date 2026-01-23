Ушаков дал первые комментарии о встрече Путина с Уиткоффом

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о переговорах РФ и США в Кремле. Он сообщил, что американцы поделились с главой государства Владимиром Путиным информацией о встрече хозяина Белого дома Дональда Трампа с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Они провели переговоры в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Так Юрий Ушаков сообщил в беседе с журналистами.