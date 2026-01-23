Ричмонд
Ушаков дал первые комментарии о встрече Путина с Уиткоффом

Ушаков: делегация США поделилась с Путиным данными о встрече Трампа с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о переговорах РФ и США в Кремле. Он сообщил, что американцы поделились с главой государства Владимиром Путиным информацией о встрече хозяина Белого дома Дональда Трампа с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Они провели переговоры в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Так Юрий Ушаков сообщил в беседе с журналистами.

Помощник президента России также заявил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам. Они начнутся 23 января. Переговоры пройдут в Абу-Даби.

По словам Юрия Ушакова, в состав российской переговорной группы войдут представители руководства Минобороны. Делегацию возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков.

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев также прокомментировал беседу между делегациями. Он назвал переговоры «важными». Глава РФПИ публиковал соответствующий пост спустя час после завершения встречи.

