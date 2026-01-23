Ушаков прокомментировал втречу с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом прошли в исключительно конструктивной и доверительной атмосфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча, состоявшаяся в Кремле в четверг, длилась около четырёх часов и была, по словам Ушакова, предельно откровенной и содержательной.
Напомним, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом как важную российско-американскую дискуссию.
Ранее Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине.
