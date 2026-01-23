Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков прокомментировал втречу с делегацией США

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом прошли в исключительно конструктивной и доверительной атмосфере.

Переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом прошли в исключительно конструктивной и доверительной атмосфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча, состоявшаяся в Кремле в четверг, длилась около четырёх часов и была, по словам Ушакова, предельно откровенной и содержательной.

Напомним, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал встречу президента Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом как важную российско-американскую дискуссию.

Ранее Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше