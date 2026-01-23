«Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Трехсторонней рабочей группы — это значит представители России, США и Украины», — сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и США условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.