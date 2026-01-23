Ричмонд
Ушаков прокомментировал переговоры с американской делегацией в Кремле

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, американским предпринимателем Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома, комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом были конструктивными. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Переговоры продолжались около четырех часов и были содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными, — рассказал он журналистам, передает РИА Новости.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.

21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию украинского конфликта.

По данным зарубежных СМИ, делегация из США была намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.

