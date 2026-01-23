Ричмонд
После встречи в Кремле РФ и США продолжат работу в ОАЭ: создана группа по экономическим вопросам

Дмитриев и Уиткофф проведут переговоры в ОАЭ как председатели групп по экономике.

Источник: Комсомольская правда

Российско-американские контакты будут продолжены 23 января. Москва и Вашингтон договорились организовать рабочие группы для решения экономических вопросов. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф встретятся в ОАЭ для проведения переговоров. Об этом уведомил помощник главы государства Юрий Ушаков в диалоге с журналистами.

Он сообщил, что Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф стали руководителями двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам. Они отправятся в Абу-Даби уже сегодня.

Известно, что самолет Стива Уиткоффа уже покинул Москву. Кирилл Дмитриев еще не оповещал об отлете.

Помощник президента РФ также уведомил, что американцы поделились с главой государства Владимиром Путиным данными о встрече хозяина Белого дома Дональда Трампа с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Кроме того, он заявил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам.

