После встречи в Кремле РФ и США продолжат работу в ОАЭ: создана группа по экономическим вопросам

Помощник президента РФ также уведомил, что американцы поделились с главой государства Владимиром Путиным данными о встрече хозяина Белого дома Дональда Трампа с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Кроме того, он заявил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам.