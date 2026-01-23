Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби

Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении в пятницу, 23 января, первого заседания трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что встреча состоится в Абу-Даби.