Ушаков рассказал о заседании трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби

Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении в пятницу, 23 января, первого заседания трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.

Россия и Соединённые Штаты договорились о проведении в пятницу, 23 января, первого заседания трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что встреча состоится в Абу-Даби.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом прошли в исключительно конструктивной и доверительной атмосфере. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Встреча, состоявшаяся в Кремле в четверг, длилась около четырёх часов и была, по словам Ушакова, предельно откровенной и содержательной.

Ранее Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине.

