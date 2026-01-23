Хейсканен: приглашение Стубба пойти вместе в сауну Трамп счел оскорблением

«Хождение в сауну или в баню — это давняя финская традиция, и еще с советских времен считается, что именно там решаются все важные дела. Однако в Вашингтоне приглашение в сауну Трампа может быть расценено неоднозначно. Со стороны это может показаться странным или даже оскорбительным, поскольку американцы не знакомы с такой культурой. Вопрос здесь двоякий и даже интимный. По личному опыту знаю: когда я приглашал американцев в сауну, они реагировали странно, особенно на предложение раздеться, ведь в финской сауне принято находиться голышом», — сказал Хейсканен.