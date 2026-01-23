Хейсканен: приглашение Стубба пойти вместе в сауну Трамп счел оскорблением

Приглашение президента США Дональда Трампа в сауну, сделанное финским лидером Александром Стуббом, в Белом доме могли расценить как оскорбление. Об этом в интервью aif.ru заявил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.
Ранее в ходе интервью The Washington Post Стубб предложил сходить с Трампом в сауну для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Гренландии. Однако Хейсканен считает, что у финского президента иные цели.
«Хождение в сауну или в баню — это давняя финская традиция, и еще с советских времен считается, что именно там решаются все важные дела. Однако в Вашингтоне приглашение в сауну Трампа может быть расценено неоднозначно. Со стороны это может показаться странным или даже оскорбительным, поскольку американцы не знакомы с такой культурой. Вопрос здесь двоякий и даже интимный. По личному опыту знаю: когда я приглашал американцев в сауну, они реагировали странно, особенно на предложение раздеться, ведь в финской сауне принято находиться голышом», — сказал Хейсканен.
Журналист назвал Стубба «весьма своеобразным персонажем» со своими «скелетами в шкафу».
«Его называют американистом и глобалистом, говорят, что он и не финн вовсе. Нужна ли ему богатая, процветающая Финляндия, дружащая с Россией? Это большой вопрос. В 2008 году, став молодым министром иностранных дел Финляндии, Стубб пригласил в министерство деятелей искусств и выдающихся спортсменов, среди которых был Мика Хаккинен и знаменитые хоккеисты. Было организовано грандиозное застолье, все вкусно ели и пили, а потом он предложил всем пойти в сауну…», — подытожил Хейсканен.
Напомним, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что ряд стран ЕС оказывает давление на объединение, чтобы создать должность переговорщика по украинскому вопросу. Отмечалось, что одним из претендентов на пост является глава Финляндии Александр Стубб.