Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал важной встречу Путина и Уиткоффа

гендиректор РФПИ назвал важной состоявшуюся встречу Путина со спецпосланником президента США.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил встречу Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, назвав её значимой для двустороннего диалога.

Переговоры прошли в Кремле и стали частью российско-американских контактов на высоком уровне. В них приняли участие представители обеих сторон, включая американских участников переговоров и официальных лиц из администрации президента России.

Со стороны РФ во встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. По его оценке, состоявшееся обсуждение стало важным этапом в развитии взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась более трёх с половиной часов.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше