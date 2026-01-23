Дмитриев назвал важной встречу Путина и Уиткоффа

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил встречу Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, назвав её значимой для двустороннего диалога.
Переговоры прошли в Кремле и стали частью российско-американских контактов на высоком уровне. В них приняли участие представители обеих сторон, включая американских участников переговоров и официальных лиц из администрации президента России.
Со стороны РФ во встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. По его оценке, состоявшееся обсуждение стало важным этапом в развитии взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.
Ранее в Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась более трёх с половиной часов.