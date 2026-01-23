Самолет Уиткоффа покинул воздушное пространство РФ

«Самолет вылетел из Москвы и к настоящему времени уже пересек воздушную границу России и Латвии», — сказал собеседник агентства. В свою очередь источник ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», отвечающей за авиационный трафик над Латвией, подтвердил, что борт Уиткоффа вошел в воздушное пространство страны. «Борт принят на контроль диспетчеров Латвии», — отметил собеседник агентства, не уточнив дальнейший маршрут следования самолета.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что контакты Владимира Путина со спецпосланником американского лидера и предпринимателем Джаредом Кушнером «продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными».