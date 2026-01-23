Десятки адвокатов пришли в суд во Владивостоке защищать коллегу

Во Фрунзенском райсуде Владивостока сегодня, 23 января, решают, отправлять ли в СИЗО адвоката Руслана Омельченко, которого на заседание завели под конвоем и поместили за решётку без наручников. Дело связано с обвинением в применении насилия к следователю полиции в следственном изоляторе, а о предыстории подробно писал медиа-проект «ТОР».
По информации «ТОРа» и сайта «Золотой мост», поводом для уголовного дела стало заявление следователя МВД, полковника юстиции Марии Ананченко, которая утверждает, что адвокат в коридоре СИЗО схватил её за руку, прижал к металлической двери и причинил физическую боль. По заявлению Ананченко адвоката обвинили по статье о насилии, не опасном для здоровья, в отношении представителя власти. Источник подчёркивает, что вступление в силу обвинительного приговора по такой статье может стоить Омельченко адвокатского статуса.
Инцидент, по версии сторон, произошёл в декабре в одном из владивостокских следственных изоляторов, когда Омельченко приехал к своему подзащитному и занял очередь на свидание. В этот момент к двери кабинета подошла следователь Мария Ананченко и потребовала пропустить её первой, заявив, что намерена допросить арестованного в качестве свидетеля по своему делу, однако адвокат отказался отступить, ссылаясь на правило живой очереди и право доверителя на общение с защитником без посторонних.
Дальнейшие события описываются по‑разному: официальная версия, положенная в основу уголовного дела, говорит о захвате за руку и ударе о дверь, тогда как авторы «Золотого моста» и «ТОРа» настаивают, что следователь сама пошла корпусом на стоявшего у двери адвоката и никакого удержания за руки или ударов не видно на записи с камер наблюдения. По их данным, первоначально по материалам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позже следственные органы пересмотрели позицию и открыли уголовное преследование, что адвокатское сообщество края воспринимает как попытку давления.
К заседанию Фрунзенского райсуда к зданию и в зал пришли несколько десятков адвокатов, часть — с расширенными ордерами, чтобы официально вступить в защиту коллеги, остальные — в качестве группы поддержки. В суде присутствует и сама Мария Ананченко, которая представляет свои интересы без адвоката.