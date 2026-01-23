Десятки адвокатов пришли в суд во Владивостоке защищать коллегу

Дальнейшие события описываются по‑разному: официальная версия, положенная в основу уголовного дела, говорит о захвате за руку и ударе о дверь, тогда как авторы «Золотого моста» и «ТОРа» настаивают, что следователь сама пошла корпусом на стоявшего у двери адвоката и никакого удержания за руки или ударов не видно на записи с камер наблюдения. По их данным, первоначально по материалам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позже следственные органы пересмотрели позицию и открыли уголовное преследование, что адвокатское сообщество края воспринимает как попытку давления.