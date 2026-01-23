Ушаков: встреча в Кремле была полезной для России и США

По словам Ушакова, одной из ключевых целей переговоров стало совместное определение параметров дальнейших шагов. Встреча была ориентирована на обмен информацией о результатах контактов американской стороны с Украиной и европейскими партнёрами, а также на выработку согласованных подходов к последующим действиям.