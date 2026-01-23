Ричмонд
Ушаков: встреча в Кремле была полезной для России и США

Ушаков назвал полезными переговоры Путина с представителями США в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями, продолжавшиеся около четырёх часов в Кремле, были полезными для обеих сторон. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По итогам встречи было отмечено, что Москва и Вашингтон намерены и далее поддерживать интенсивные контакты как по украинской тематике, так и по другим направлениям.

По словам Ушакова, одной из ключевых целей переговоров стало совместное определение параметров дальнейших шагов. Встреча была ориентирована на обмен информацией о результатах контактов американской стороны с Украиной и европейскими партнёрами, а также на выработку согласованных подходов к последующим действиям.

В ходе обсуждения был согласован и следующий этап взаимодействия. Им стали запланированные на ближайшее время контакты в Объединённых Арабских Эмиратах, включая заседания трёхсторонней российско-американско-украинской рабочей группы по вопросам безопасности и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

Ранее в Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая длилась более трёх с половиной часов.

