Новосибирский губернатор высказался о перспективах строительства пятого моста

«Как я уже сказал, сегодня даже о каких-то предпроектных проработках говорить рано. Но уже сейчас мы определяем, какими земельными участками будет обеспечен проект в будущем. Еще раз подчеркну, что речь о перспективе даже не десяти ближайших лет, все-таки в Новосибирске не каждые десять лет мосты строились: за 132 года возведено четыре переправы через Обь», — добавил Травников.