Новосибирский губернатор высказался о перспективах строительства пятого моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о планах строительства пятого моста через Обь. В интервью изданию Сиб.фм он подчеркнул, что работы начнутся не в ближайшее время, однако место для новой переправы уже выбрано.
Возможно, его будут реализовывать даже через поколение. Но задача нынешней власти — подготовить основу и передать её дальше. Поэтому маршрут для пятого моста прорабатывается, сказал губернатор в интервью Сиб.фм.
Андрей Травников отметил, что пятый мост станет частью будущего Южного обхода Новосибирска и станет частью реконструкция Толмачёвского шоссе.
«Как я уже сказал, сегодня даже о каких-то предпроектных проработках говорить рано. Но уже сейчас мы определяем, какими земельными участками будет обеспечен проект в будущем. Еще раз подчеркну, что речь о перспективе даже не десяти ближайших лет, все-таки в Новосибирске не каждые десять лет мосты строились: за 132 года возведено четыре переправы через Обь», — добавил Травников.
Татьяна Картавых