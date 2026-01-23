Ричмонд
Ушаков: Кремль подтвердил встречу с делегациями США и Украины в ОАЭ 23 января

На переговорах в Москве российская и американская стороны договорились провести трехсторонние переговоры с Украиной в Абу-Даби в пятницу, 23 января. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

— Российская переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ. В ее состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым, — рассказал он журналистам.

По его словам, российская делегация получила инструкции от президента РФ Владимира Путина.

Параллельно в Абу-Даби встретятся спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам, передает РБК.

В Объединенных Арабских Эмиратах 23 января состоится встреча с участием представителей США, РФ и Украины. Об этом 22 января сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

