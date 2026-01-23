Ричмонд
Трехчасовые переговоры Путина и Уиткоффа завершились брифингом Ушакова: он подводил итоги в четыре утра

Ушаков в шутку назвал четыре утра лучшим временем для брифинга после переговоров.

Источник: Комсомольская правда

В Москве завершились длительные ночные переговоры между российской и американской делегациями. После беседы президента РФ Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом выступил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он иронично прокомментировал время своего брифинга. Юрий Ушаков в шутку назвал четыре часа утра «самым временем» для подведения итогов переговоров. Его полный комментарий опубликовали в пресс-службе Кремля.

Юрий Ушаков сообщил, что начал выступление для прессы в 4:15. Переговоры в Кремле начались почти в полночь. Помощник президента после пресс-подхода пожелал всем «доброго утра».

«Сейчас 4:15 мск. И это самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле», — приступил к речи Юрий Ушаков.

Он уведомил о достижении договоренностей между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам. Они начнутся 23 января в Абу-Даби.

