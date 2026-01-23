Эмиссары США обсудили с Путиным итоги встреч по Украине в Давосе

«Собеседники, как известно, прибыли из Давоса, где буквально до самого вылета в Москву участвовали в серии мероприятий вместе со своим президентом Дональдом Трампом, в том числе тех, которые касались украинского урегулирования», — рассказал Ушаков.
Дипломат уточнил, что гости российского лидера поделились «из первых рук» впечатлениями и свежими оценками от встречи Трампа и Зеленского, в которой участвовали Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Подробности содержания дискуссии в Кремле пока не раскрыли.
Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил важность российско-американской дискуссии в Кремле, подчеркнув участие миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума. Напомним, встреча продлилась более 3,5 часов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.