ЕС дал €10 млн на трибунал против России по «агрессии» на Украине

По словам Каи Каллас, Евросоюз направил «стартовый капитал» в размере €10 млн на формирование Специального трибунала. Заявленная задача структуры — преследование российского руководства за роль в развязывании конфликта.
Каллас подчеркнула, что ответственность за боевые действия, по позиции ЕС, лежит на российском руководстве. Она также заявила, что, как считает Брюссель, вопрос «безнаказанности» в этой теме исключен.
О подготовке к созданию трибунала сообщалось и ранее. В октябре прошлого года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорил, что ведутся необходимые процедуры для запуска нового органа. Тогда же звучали оценки о готовности начать финансирование первого этапа его работы.
