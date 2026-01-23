Трамп: Без сделки Россия может расширить контроль над территориями Украины

Ранее Трамп оценил предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов из замороженных активов РФ в Совет мира. По словам республиканца, это очень интересно. Напомним, Владимир Путин объявил о готовности использовать часть российских средств, замороженных на Западе, для финансирования миротворческих инициатив. Речь идёт о миллиарде долларов из общей суммы замороженных активов, которая оценивается в 200−300 млрд долларов, при этом только часть находится в США.