Трамп: Без сделки Россия может расширить контроль над территориями Украины

«Я думал, Путин хочет её (Украину — Прим. Life.ru) целиком. Может, так и есть. Но он туда не войдёт, если только не будет такого, что мы не достигнем сделки», — заявил хозяин Белого дома.
Американский лидер предположил, что президент России Владимир Путин, возможно, хочет получить всю Украину, но не станет развивать наступление, если будет достигнута дипломатическая сделка. При этом Трамп неоднократно заявлял, что украинским властям следовало раньше согласиться на переговоры, поскольку военная ситуация складывается не в их пользу.
Ранее Трамп оценил предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов из замороженных активов РФ в Совет мира. По словам республиканца, это очень интересно. Напомним, Владимир Путин объявил о готовности использовать часть российских средств, замороженных на Западе, для финансирования миротворческих инициатив. Речь идёт о миллиарде долларов из общей суммы замороженных активов, которая оценивается в 200−300 млрд долларов, при этом только часть находится в США.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.