Ушаков: делегация РФ в Абу-Даби уже получила инструкции от Путина

Президент России Владимир Путин после переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом передал конкретные указания российской делегации, которая направляется на консультации в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.