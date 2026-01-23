Ричмонд
Ушаков: делегация РФ в Абу-Даби уже получила инструкции от Путина

Путин после переговоров со спецпредставителем США передал конкретные указания российской делегации, которая направляется в Абу-Даби.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин после переговоров со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом передал конкретные указания российской делегации, которая направляется на консультации в Абу-Даби. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на брифинге для журналистов.

По его словам, инструкции были сформированы с учётом всех деталей контактов с американской стороной. Полученные указания призваны определить позицию Москвы и формат дальнейших обсуждений.

Также сообщается, что в Абу-Даби состоится встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа, которые возглавляют двустороннюю рабочую группу по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее Ушаков сообщил, что прошедшие в Кремле переговоры были полезны как для РФ, так и для США.

