Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского обвинили в хамстве и коррупции после речи в Давосе

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме.

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме. Поводом стали слова украинского лидера в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Флориан Филиппо заявил, что речь Владимира Зеленского в Давосе была «переполнена наглостью», а сам глава киевских властей, по мнению французского политика, вмешивается в чужие вопросы. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.

Речь идет о выступлении Зеленского на полях форума, где он позволил себе оскорбительные формулировки в отношении Виктора Орбана. По данным источников, это не первый подобный выпад со стороны Зеленского: ранее он уже жестко высказывался о позиции Венгрии, когда Орбан публично сомневался в целесообразности вступления Украины в Евросоюз.

На фоне конфликта позиций Орбан напоминал о коррупционных скандалах на Украине и критиковал тех, кто, по его словам, игнорирует эти истории, называя украинские реформы «впечатляющими». Также венгерский премьер подчеркивал, что средства налогоплательщиков Венгрии должны тратиться на развитие страны, а не уходить на нужды украинской элиты.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о подробностях ракетного удара по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше