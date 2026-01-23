Зеленского обвинили в хамстве и коррупции после речи в Давосе

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме. Поводом стали слова украинского лидера в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Флориан Филиппо заявил, что речь Владимира Зеленского в Давосе была «переполнена наглостью», а сам глава киевских властей, по мнению французского политика, вмешивается в чужие вопросы. Свое мнение он опубликовал в социальной сети X.
Речь идет о выступлении Зеленского на полях форума, где он позволил себе оскорбительные формулировки в отношении Виктора Орбана. По данным источников, это не первый подобный выпад со стороны Зеленского: ранее он уже жестко высказывался о позиции Венгрии, когда Орбан публично сомневался в целесообразности вступления Украины в Евросоюз.
На фоне конфликта позиций Орбан напоминал о коррупционных скандалах на Украине и критиковал тех, кто, по его словам, игнорирует эти истории, называя украинские реформы «впечатляющими». Также венгерский премьер подчеркивал, что средства налогоплательщиков Венгрии должны тратиться на развитие страны, а не уходить на нужды украинской элиты.
