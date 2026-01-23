Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле завершились

Ранее Стив Уиткофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе перед вылетом в Москву, говорил, что процесс урегулирования, по мнению американской стороны, находится на завершающей стадии. По его словам, США добились «большого прогресса», а переговоры сведены к решению «одного вопроса», который, по его словам, делает ситуацию разрешимой. О чем именно шла речь, он не уточнил.