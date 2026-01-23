Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков назвал четырёхчасовые переговоры с США «предельно откровенными»

Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина в Кремле длились около четырёх часов и были «предельно откровенными» и конструктивными. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

Он отметил, что встреча с Уиткоффом и Джаредом Кушнером была содержательной и конструктивной. Кроме того, переговоры были «предельно откровенными и доверительными».

Напомним, встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины состоится уже сегодня в Абу-Даби (ОАЭ). Российская делегация уже получила конкретные инструкции президента РФ Владимира Путина перед консультациями в Абу-Даби. Были учтены все детали состоявшегося сегодня разговора с американцами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше