Ушаков назвал четырёхчасовые переговоры с США «предельно откровенными»

Он отметил, что встреча с Уиткоффом и Джаредом Кушнером была содержательной и конструктивной. Кроме того, переговоры были «предельно откровенными и доверительными».
Напомним, встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины состоится уже сегодня в Абу-Даби (ОАЭ). Российская делегация уже получила конкретные инструкции президента РФ Владимира Путина перед консультациями в Абу-Даби. Были учтены все детали состоявшегося сегодня разговора с американцами.
