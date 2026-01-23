В США описали «битву века» между С-500 и стелс-бомбардировщиком B-21

В США обсуждают возможное противостояние российской системы ПВО С-500 и перспективного стратегического бомбардировщика B-21. Автор 19FortyFive считает, что такая схватка может стать «эпической», а исход будет зависеть не только от малозаметности самолета.
Обозреватель 19FortyFive Крис Осборн заявил, что гипотетическая «битва» между российской С-500 и американским стратегическим стелс-бомбардировщиком B-21 может оказаться крайне напряженной. По его словам, живучесть B-21 определяется целым набором факторов, и радиолокационная заметность — лишь часть этой схемы.
В публикации отмечается, что важную роль играют скорость, тепловое излучение и тактика применения. Кроме того, автор указывает, что пилотируемый бомбардировщик способен действовать совместно с ведомыми беспилотниками. Такие аппараты могут снижать риск поражения и повышать шансы на выполнение задачи.
Также говорится, что B-21 создается с расчетом на постоянную модернизацию — в ответ на изменения в российских и китайских системах ПВО. Эта логика, по мнению Осборна, позволяет самолету адаптироваться к новым угрозам.
В материале 19FortyFive подчеркивается, что смысл малозаметности — проникать в воздушное пространство противника, проводить скрытные ударные миссии и покидать зону действий, оставаясь вне обнаружения. Автор допускает, что B-21 способен решать эту задачу даже при развитии средств ПВО.
Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявлял, что российскую ракету «Орешник» якобы может перехватить только одна система ПВО в мире — С-500.
