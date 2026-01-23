Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что «Совет мира» отзывает направленное Канаде приглашение

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира отзывает направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение его стране присоединиться к международной структуре.

Источник: Reuters

«Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были», — написал американский президент в Truth Social.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше