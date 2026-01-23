Трамп заявил, что «Совет мира» отзывает направленное Канаде приглашение

«Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были», — написал американский президент в Truth Social.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.