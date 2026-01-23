Трамп заявил, что «Совет мира» отзывает направленное Канаде приглашение

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.