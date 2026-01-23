Ричмонд
Ушаков: РФ и США «на двоих» определили параметры дальнейших действий по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главной целью встречи российского лидера Владимира Путина с американскими представителями было совместное определение параметров дальнейших действий по урегулированию украинского кризиса. Об этом дипломат сообщил на брифинге для журналистов по итогам рабочего визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Источник: Life.ru

«Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнёрами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», — отметил Ушаков.

По его словам, встреча была специально сфокусирована на том, чтобы обсудить итоги контактов американской стороны с украинскими и европейскими партнёрами. После этого, подчеркнул дипломат, Москве и Вашингтону предстояло «на двоих» выработать общие подходы к дальнейшим шагам.

Это заявление указывает на стремление России и США к прямому и скоординированному диалогу по ключевым международным вопросам.

Также Ушаков считает, что без урегулирования территориального вопроса невозможно достижение долгосрочного мира на Украине. По его словам, переговоры длились около четырёх часов и были «предельно откровенными» и конструктивными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

