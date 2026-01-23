Ушаков: РФ и США «на двоих» определили параметры дальнейших действий по Украине

«Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнёрами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», — отметил Ушаков.
Это заявление указывает на стремление России и США к прямому и скоординированному диалогу по ключевым международным вопросам.
Также Ушаков считает, что без урегулирования территориального вопроса невозможно достижение долгосрочного мира на Украине. По его словам, переговоры длились около четырёх часов и были «предельно откровенными» и конструктивными.
