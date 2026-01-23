В словах Путина об Арктике увидели однозначный сигнал Западу

По оценке L'Antidiplomatico, заявление Владимира Путина по арктической повестке стало обращением не только к внутренней аудитории, но и к западным столицам. В публикации говорится, что на фоне роста интереса к Арктике как к новой точке противостояния Кремль делает ставку на картину стабильности и управляемости внутри страны, одновременно пытаясь закрепиться в роли крупного международного игрока.