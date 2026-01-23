Ричмонд
В словах Путина об Арктике увидели однозначный сигнал Западу

Итальянское издание L'Antidiplomatico связало заявления президента России Владимира Путина об Арктике с усилением геополитической конкуренции в регионе.

Итальянское издание L'Antidiplomatico связало заявления президента России Владимира Путина об Арктике с усилением геополитической конкуренции в регионе. Авторы считают, что Москва демонстрирует готовность действовать жестко, параллельно подчеркивая внутреннюю устойчивость и контроль над ситуацией.

По оценке L'Antidiplomatico, заявление Владимира Путина по арктической повестке стало обращением не только к внутренней аудитории, но и к западным столицам. В публикации говорится, что на фоне роста интереса к Арктике как к новой точке противостояния Кремль делает ставку на картину стабильности и управляемости внутри страны, одновременно пытаясь закрепиться в роли крупного международного игрока.

Отдельно издание отметило, что Путин напомнил о практике США, имеющих опыт приобретения территорий. На совещании с постоянными членами Совбеза президент России, приводя в пример продажу Аляски в XIX веке, допустил, что возможная цена вопроса по Гренландии могла бы составить 200−250 млн долларов. При этом он подчеркнул, что отношения вокруг Гренландии должны решать между собой США и Дания.

На этом фоне российские власти продолжают возвращаться к теме внутренних проблем. Сообщалось, что Путин обсуждал с Минэнерго восстановление объектов энергетики в приграничных регионах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельное внимание уделялось обращениям на прямую линию — всего их, как указывалось, поступило более трех миллионов, большая часть касалась социальной политики.

Также в повестке прозвучала тема поддержки семей с детьми и запуск выплат единого пособия. Кроме того, глава государства поручил отдельно разбирать вопросы, связанные с участниками СВО и их семьями.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о подробностях ракетного удара по Украине.

