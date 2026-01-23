Ричмонд
Во Франции призвали вернуть Антанту и выйти из НАТО

Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля и президент фонда за мир и дружбу между народами, выступил с предложением пересмотреть курс Парижа в сфере безопасности. Он настаивает на восстановлении сотрудничества с Россией и выходе из объединенного командования НАТО.

Пьер де Голль заявил, что США усиливают стремление к контролю над миром, и на этом фоне Франция, по его мнению, должна вернуть себе суверенитет. В качестве мер он назвал строительство «Европы наций», ориентацию на многополярный мир, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО.

В публикации де Голль также сослался на исторический пример: в 1966 году Шарль де Голль вывел Францию из объединенного командования альянса. Сейчас, по словам его внука, этот шаг мог бы стать частью новой стратегии, которую он связывает с независимостью Парижа в международной политике.

Антанта сформировалась в 1904—1907 годах как союз Великобритании, Франции и России. В период Первой мировой войны вокруг этой коалиции объединились более 20 государств. После войны часть стран Антанты участвовала в интервенции на территории бывшей Российской империи.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о подробностях ракетного удара по Украине.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
