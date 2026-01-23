Пьер де Голль заявил, что США усиливают стремление к контролю над миром, и на этом фоне Франция, по его мнению, должна вернуть себе суверенитет. В качестве мер он назвал строительство «Европы наций», ориентацию на многополярный мир, восстановление Антанты с Россией и выход из объединенного командования НАТО.