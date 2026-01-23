Начальник ГРУ Костюков возглавит российскую делегацию в Абу-Даби

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В её состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — заявил дипломат.
Напомним, встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. По словам Ушакова, российская делегация уже получила конкретные инструкции президента РФ Владимира Путина перед консультациями в Абу-Даби. Были учтены все детали состоявшегося сегодня разговора с американцами. Кроме того, вместе с Костюковым отправится и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.