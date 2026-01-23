Ричмонд
Начальник ГРУ Костюков возглавит российскую делегацию в Абу-Даби

Российская переговорная группа для переговоров с Вашингтоном и Киевом скоро вылетит в Объединённые Арабские Эмираты под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Игоря Костюкова. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В её состав включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — заявил дипломат.

Напомним, встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. По словам Ушакова, российская делегация уже получила конкретные инструкции президента РФ Владимира Путина перед консультациями в Абу-Даби. Были учтены все детали состоявшегося сегодня разговора с американцами. Кроме того, вместе с Костюковым отправится и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

