Ушаков: Путин обсудил с американцами планы развития отношений с США

Путин в ходе переговоров с американской делегацией обсудил концептуальные подходы к развитию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американской делегацией в Кремле обсудил концептуальные подходы к дальнейшему развитию отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, стороны рассматривали перспективы двустороннего взаимодействия с учётом значительного потенциала сотрудничества в различных сферах. Обсуждение велось в стратегическом ключе, без привязки к конкретным проектам на текущем этапе.

Также было отмечено, что американская сторона уже формирует предварительные планы, реализация которых возможна после достижения урегулирования конфликта на Украине.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил встречу Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, назвав её значимой для двустороннего диалога.

