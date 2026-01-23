Ушаков: РФ будет решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование

«Мы, как подчёркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — отметил Ушаков.