Ушаков: РФ будет решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование

Россия продолжит добиваться целей на поле боя, пока не достигнуто соглашение по урегулированию украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков после переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

«Мы, как подчёркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — отметил Ушаков.

Он уточнил, что решение о действиях на поле боя связано с отсутствием политико-дипломатических договорённостей. Российская сторона продолжит выполнение поставленных задач, ориентируясь на текущую стратегическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби 23 января пройдёт встреча трёхсторонней рабочей группы России, США и Украины. Юрий Ушаков сообщил, что российская делегация получила конкретные инструкции от Владимира Путина и учла результаты дискуссий с американской стороной. Заседание будет посвящено вопросам безопасности и направлено на координацию позиций участников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

