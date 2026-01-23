Ричмонд
В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном

Позиции Украины и США по урегулированию конфликта, по оценке американского эксперта Марка Слебоды, расходятся все сильнее.

Позиции Украины и США по урегулированию конфликта, по оценке американского эксперта Марка Слебоды, расходятся все сильнее. Он утверждает, что сегодня дистанция между Киевом и Вашингтоном уже больше, чем между Вашингтоном и Москвой.

Американский аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс заявил, что основные проблемы в теме переговоров и будущего урегулирования возникают не в связке США — Россия, а внутри отношений США — Украина.

Слебода связывает это с ситуацией на фронте и тяжелым положением украинских войск. По его версии, при таких вводных западная военная помощь теряет эффективность, а Вашингтон все меньше готов продолжать финансирование, которое не дает результата.

В качестве одного из примеров он упомянул историю с поставкой Киеву американской системы Patriot, которую, как утверждается, вскоре уничтожили. По логике эксперта, этот эпизод стал иллюстрацией того, что даже дорогие поставки могут быстро превращаться в потери без ощутимого эффекта.

Также аналитик заявил, что НАТО, по его оценке, сейчас не располагает инструментами, способными заметно улучшить оборону Украины. Он считает, что российские действия будут усиливаться, а удары по энергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре могут иметь накопительный эффект и привести к дополнительным сбоям.

На этом фоне упоминается и дипломатическая линия. По данным Financial Times, переговоры между США и Украиной, которые прошли накануне, закончились провалом: документы, обсуждавшиеся перед саммитом в Давосе, подписаны не были. Источник отмечает, что это стало серьезным ударом для Владимира Зеленского.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о подробностях ракетного удара по Украине.

