В США заявили о разрыве между Киевом и Вашингтоном

Также аналитик заявил, что НАТО, по его оценке, сейчас не располагает инструментами, способными заметно улучшить оборону Украины. Он считает, что российские действия будут усиливаться, а удары по энергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре могут иметь накопительный эффект и привести к дополнительным сбоям.