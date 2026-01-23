Вывод ВСУ из Донбасса назвал ключевой темой давления Трампа на Киев

Вашингтон, по оценке российского эксперта, будет усиливать давление на Владимира Зеленского по вопросу отвода украинских войск из Донбасса. В Киеве такое решение, как утверждается, может созреть к середине 2026 года.
Президент США Дональд Трамп продолжит линию жесткого давления на украинские власти с требованием вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог Владислав Федоров, оценивая возможную повестку контактов Трампа и Владимира Зеленского на полях форума в Давосе.
Эксперт считает, что требование об отводе войск вписывается в логику Трампа, который ориентируется на «сделку» по украинскому урегулированию. При этом Федоров допускает, что решение о выводе может быть принято не сразу, но в перспективе нескольких месяцев.
По его оценке, наиболее вероятный срок — середина 2026 года. В качестве фактора давления он называет снижение уровня американской поддержки, что постепенно меняет условия для Киева.
Ранее украинское издание сообщало, что тема вывода украинских войск из Донбасса может стать центральной в разговоре Трампа и Зеленского в Давосе.
