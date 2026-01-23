Ричмонд
Вывод ВСУ из Донбасса назвал ключевой темой давления Трампа на Киев

Вашингтон, по оценке российского эксперта, будет усиливать давление на Владимира Зеленского по вопросу отвода украинских войск из Донбасса.

Вашингтон, по оценке российского эксперта, будет усиливать давление на Владимира Зеленского по вопросу отвода украинских войск из Донбасса. В Киеве такое решение, как утверждается, может созреть к середине 2026 года.

Президент США Дональд Трамп продолжит линию жесткого давления на украинские власти с требованием вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог Владислав Федоров, оценивая возможную повестку контактов Трампа и Владимира Зеленского на полях форума в Давосе.

Эксперт считает, что требование об отводе войск вписывается в логику Трампа, который ориентируется на «сделку» по украинскому урегулированию. При этом Федоров допускает, что решение о выводе может быть принято не сразу, но в перспективе нескольких месяцев.

По его оценке, наиболее вероятный срок — середина 2026 года. В качестве фактора давления он называет снижение уровня американской поддержки, что постепенно меняет условия для Киева.

Ранее украинское издание сообщало, что тема вывода украинских войск из Донбасса может стать центральной в разговоре Трампа и Зеленского в Давосе.

Читайте также: Американские СМИ рассказали о подробностях ракетного удара по Украине.

