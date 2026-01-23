Ушаков: Переговоры Путина и американских эмиссаров были во всех смыслах полезны

«Только что закончившаяся в Кремле встреча была во всех смыслах полезной, во всех смыслах — как для нашей, так и для американской стороны. Условлено на встрече, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам», — заявил помощник российского лидера.
Также в Кремле представители американского президента передали российскому лидеру Владимиру Путину итоги контактов по Украине, включая встречу хозяина Белого дома Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе. Дипломат уточнил, что гости российского лидера поделились «из первых рук» впечатлениями и свежими оценками от встречи Трампа и Зеленского.
