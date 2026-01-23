Ричмонд
Ушаков: Переговоры Путина и американских эмиссаров были во всех смыслах полезны

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал только что завершившиеся в Кремле четырёхчасовые переговоры российского лидера Владимира Путина с американскими эмиссарами как исключительно полезные для обеих сторон. По его словам, встреча прошла продуктивно и создала основу для дальнейшего взаимодействия.

«Только что закончившаяся в Кремле встреча была во всех смыслах полезной, во всех смыслах — как для нашей, так и для американской стороны. Условлено на встрече, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам», — заявил помощник российского лидера.

Ушаков сообщил, что в ходе встречи было условлено поддерживать контакты между Россией и США не только по украинской проблематике, но и по другим актуальным международным вопросам. Это свидетельствует о взаимной заинтересованности сторон в углублении диалога и поиске совместных решений.

Также в Кремле представители американского президента передали российскому лидеру Владимиру Путину итоги контактов по Украине, включая встречу хозяина Белого дома Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Давосе. Дипломат уточнил, что гости российского лидера поделились «из первых рук» впечатлениями и свежими оценками от встречи Трампа и Зеленского.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

