Премьер-министр Венгрии заявил о «счете Украины» на $1,5 трлн и ударе по ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми запросами Украины на сумму $1,5 трлн.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что руководство Евросоюза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми запросами Украины на сумму $1,5 трлн. По его словам, масштаб требований сравним с эффектом «взрыва атомной бомбы».

Как передает ТАСС, Орбан утверждает, что Киев требует от Евросоюза выделить $800 млрд в течение ближайших 10 лет. При этом в документе, по его словам, описан механизм привлечения средств и расписаны этапы финансирования.

Первым шагом Украина якобы рассчитывает получить $300 млрд. Отдельной строкой, по версии венгерского премьера, указаны еще $700 млрд на военные расходы в горизонте тех же 10 лет.

Орбан заявил, что в Евросоюзе ранее могли рассчитывать на смягчение или пересмотр этих запросов, однако документ, по его оценке, был фактически принят. Венгрия, подчеркнул он, выступает против планов Киева и Брюсселя.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала о выделении €10 млн на запуск специального трибунала, который должен заниматься расследованием преступления агрессии против Украины.

Читайте также: Зеленского обвинили в хамстве и коррупции после речи в Давосе.

