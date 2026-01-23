Ричмонд
Трамп предложил испытать НАТО, применив статью 5 устава альянса

Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность применения статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне для защиты южной границы Соединённых Штатов от нелегальных мигрантов.

В публикации в своей социальной сети Truth Social он отметил, что такая мера позволила бы высвободить значительное число сотрудников пограничной службы для решения других задач.

Ранее Трамп выражал сомнения в готовности альянса оказать помощь США в случае необходимости, одновременно заявляя о достигнутых успехах в защите границы, которая, по его оценке, была надёжно закрыта на протяжении последних месяцев.

Ранее Трамп заявил, что обладает способностью достичь урегулирования на Украине.

