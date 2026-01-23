Ричмонд
Путин на встрече в Кремле обсуждал с Уиткоффом Совет мира и Гренландию

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с американской делегацией обсуждал Совет мира и Гренландию. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 миллиард долларов из замороженных ещё прежней администрацией США российских активов. Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал дипломат на брифинге.

Ранее американский президент Дональд Трамп оценил предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов из замороженных активов РФ в Совет мира. По его словам, это очень интересно. Напомним, Владимир Путин объявил о готовности использовать часть российских средств, замороженных на Западе, для финансирования миротворческих инициатив.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
