Стало известно о «крахе глобализма» из-за конфликта на Украине

Мартьянов заявил, что идея сделать Украину инструментом давления на Россию, по его версии, «обернулась бумерангом» и привела к последствиям, которые он назвал историческими. Отдельно он отметил, что Европа, по его оценке, оказалась в нестабильном положении, а политическая повестка Запада при этом переключается на новые темы — включая Гренландию.