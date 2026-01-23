Ричмонд
Стало известно о «крахе глобализма» из-за конфликта на Украине

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что попытка Запада использовать Украину для нанесения стратегического поражения России привела к обратному эффекту. По его оценке, последствия уже ударили по самим западным странам и стали фактором «краха глобализма».

Выступая в эфире YouTube-канала, Андрей Мартьянов связал происходящее вокруг Украины с кризисом в западной политике и экономике. Он утверждает, что обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе якобы уже затрагивают тему распада прежней модели глобализма.

Мартьянов заявил, что идея сделать Украину инструментом давления на Россию, по его версии, «обернулась бумерангом» и привела к последствиям, которые он назвал историческими. Отдельно он отметил, что Европа, по его оценке, оказалась в нестабильном положении, а политическая повестка Запада при этом переключается на новые темы — включая Гренландию.

Также аналитик обратил внимание на изменение риторики в европейском истеблишменте. По его словам, в странах, которые ранее занимали жесткую позицию в отношении Москвы, все чаще звучат разговоры о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Мартьянов трактует это как признак того, что Запад, по его мнению, терпит поражение и начинает искать выход. Он утверждает, что Москва будет вести переговоры без иллюзий относительно причин конфликта, а резкое изменение настроений европейских элит объясняет страхом перед дальнейшим развитием событий.

