Ушаков пошутил, что четыре утра — «самое время» подвести итоги консультаций

Ранее Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры Путина с американскими эмиссарами как исключительно полезные. По его словам, встреча прошла продуктивно и создала основу для дальнейшего взаимодействия. В ходе переговоров было решено продолжать регулярные контакты между странами и углублять диалог по международным вопросам, что отражает взаимную заинтересованность в совместном поиске решений.