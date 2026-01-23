Ушаков пошутил, что четыре утра — «самое время» подвести итоги консультаций

«Сейчас 4:15 мск. И это самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле», — сказал Ушаков, открывая брифинг.
Он подробно разобрал итоги встречи, а затем добавил: «На этом я, пожалуй, завершу свой отчёт и пожелаю всем уже доброго утра».
Дипломат подчеркнул, что консультации продлились около четырёх часов и позволили сторонам обсудить ключевые вопросы взаимодействия, в том числе украинскую проблематику и другие международные темы.
Ранее Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры Путина с американскими эмиссарами как исключительно полезные. По его словам, встреча прошла продуктивно и создала основу для дальнейшего взаимодействия. В ходе переговоров было решено продолжать регулярные контакты между странами и углублять диалог по международным вопросам, что отражает взаимную заинтересованность в совместном поиске решений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.