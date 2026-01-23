Орбан: Украина требует у ЕС в следующие 10 лет $1,5 трлн

Руководство Европейского союза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на сумму около 1,5 трлн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе, охарактеризовав содержание документа как крайне шокирующее по своим масштабам.
Согласно представленным данным, Киев рассчитывает на получение около 800 млрд долларов в течение ближайших десяти лет, при этом в документе подробно изложены механизмы привлечения этих средств. Финансирование предполагается осуществлять в два этапа, включая первоначальное выделение 300 млрд долларов, а также около 700 млрд долларов, которые планируется направить на военные расходы в течение десятилетия.
Орбан отметил, что венгерская сторона выступает против подобных планов Украины и институтов ЕС. Он подчеркнул, что документ имеет конфиденциальный статус и был передан главам государств и правительств всех 27 стран Евросоюза, выразив уверенность, что его содержание со временем станет достоянием общественности и повлияет на дальнейшие решения внутри объединения.
Ранее Орбан, комментируя планы Киева получить финансирование на восстановление и экономический рост в размере почти четырех ВВП Венгрии, заявил, что «украинский гомункул просит есть».