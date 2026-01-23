Орбан: Украина требует у ЕС в следующие 10 лет $1,5 трлн

Согласно представленным данным, Киев рассчитывает на получение около 800 млрд долларов в течение ближайших десяти лет, при этом в документе подробно изложены механизмы привлечения этих средств. Финансирование предполагается осуществлять в два этапа, включая первоначальное выделение 300 млрд долларов, а также около 700 млрд долларов, которые планируется направить на военные расходы в течение десятилетия.